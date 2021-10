Die FDA hat dabei festgestellt, dass die Vorteile die Risiken in dieser Altersgruppe überwiegen.

Die US-Arzneimittelbehörde veröffentlichte auch Daten von Pfizer, die zeigten, dass der Impfstoff in einer klinischen Studie mit fünf bis elf jährigen Kindern eine 90,7-prozentige Wirksamkeit gegen Covid-19 aufwies. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, dass die FDA das Vakzin für Kinder genehmigt. Ein Expertenausschuss der Behörde will am Dienstag darüber abstimmen, ob er die Zulassung empfiehlt.

(AWP)