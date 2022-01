US-Aussenminister reist wegen Ukraine-Konflikt nach Kiew und Berlin

Am Donnerstag will Blinken dann in Berlin unter anderem Aussenministerin Annalena Baerbock treffen. Es soll ausserdem einen Austausch mit Partnern aus Grossbritannien und Frankreich geben. Es sollten gemeinsame Bemühungen zur Abschreckung weiterer russischer Aggressionen gegen die Ukraine besprochen werden, so das US-Aussenministerium. Baerbock traf am Dienstag bei ihrem Antrittsbesuch in Moskau den russischen Aussenminister Sergej Lawrow, nachdem sie sich am Montag in Kiew mit Präsident Selenskyj und ihrem Amtskollegen Kuleba beraten hatte.

Die Spannungen im Ukraine-Konflikt haben zuletzt stark zugenommen. Verhandlungen zwischen den USA und Russland, im Nato-Russland-Rat sowie im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der vergangenen Woche blieben weitgehend ergebnislos./nau/DP/jha

(AWP)