US-Experte: Corona-Variante macht fast 30 Prozent der Infektionen aus

Die zunächst in Grossbritannien identifizierte und gefährlichere Variante des Coronavirus macht in den USA wahrscheinlich bereits bis zu 30 Prozent aller Neuinfektionen aus. Die um bis zu 50 Prozent ansteckendere Mutante B.1.1.7 "ist eine wachsende Bedrohung in unserem Land", sagte der Corona-Experte des Weissen Hauses, Anthony Fauci, am Donnerstag. Der beste Weg, um trotz der Variante einen erneuten Anstieg der Neuinfektionen zu vermeiden, sei es, die Impfkampagne mit voller Kraft weiter voranzutreiben. Zudem müssten die bekannten Vorsichtsmassnahmen zur Eindämmung der Pandemie weiter eingehalten werden, forderte Fauci.