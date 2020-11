Boeings Unglücksflieger 737 Max darf nach mehr als anderthalb Jahren Startverbot wieder abheben. Voraussetzung dafür ist unter anderem die Installation einer neuen Steuerungssoftware an den Flugzeugen, wie die US-Flugaufsicht FAA am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Boeing-Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kurssprung von knapp sechs Prozent auf die Nachrichten.