US-Klage gegen Roche und andere Unternehmen abgewiesen

Roche hat laut einem Medienbericht einen Etappensieg in einem Rechtsstreit in den USA erzielt. Dabei geht es um mehrere Pharmafirmen, darunter der Schweizer Konzern, die in den USA beschuldigt werden, bewusst Terroristen finanziert zu haben, wie die "Handelszeitung" (Donnerstagausgabe) laut Vorabmeldung schreibt.