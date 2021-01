US-Klimabeauftragter Kerry spricht bei Klima-Gipfel in Niederlanden

Der Klimabeauftragte der neuen US-Regierung, John Kerry, wird bei einer internationalen Klima-Konferenz am Montag in den Niederlanden sprechen. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit. Auch der chinesische Vize-Premier Han Zheng soll bei der Eröffnungssitzung reden. Der neue US-Präsident Joe Biden hatte kurz nach seiner Vereidigung den Wiedereintritt der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen erklärt.