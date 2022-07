US-Kongress stimmt für Gesetz zur Förderung von Chip-Produktion

Der US-Kongress hat einen umfassenden Gesetzesentwurf zur Förderung der Halbleiterfertigung in den USA verabschiedet. Mit 243 zu 187 Stimmen votierten die Abgeordneten des Repräsentantenhauses am Donnerstag für das sogenannte Chip-Gesetz. Zuvor hatte der Senat für den Entwurf gestimmt. Er sieht Förderungen der Branche in den USA in Milliardenhöhe vor. Erklärtes Ziel des US-Präsidenten Joe Biden ist es, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China und anderen Ländern zu stärken.