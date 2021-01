Während seinen Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus bereits sicher ist, hängt die Mehrheit in der zweiten Kongress-Kammer - dem Senat - von den Wahlen im Bundesstaat Georgia ab. In dem Südstaat versuchen zwei Republikaner ihre Sitze zu verteidigen.

Sollte das in mindestens einem Fall gelingen, behält die Partei des scheidenden Präsidenten Donald Trump die Mehrheit in der Kammer und könnte damit Gesetze der Demokraten blockieren. Erobern jedoch die Demokraten beide Sitze, kommt es zu einem Patt. Dann kann die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme abgeben. Die Demokraten würden dann in den kommenden zwei Jahren den gesamten Kongress kontrollieren.

(Reuters)