Es bestehe dafür ein "erhebliches Risiko", heisst es in Briefen, die die Post an nahezu alle US-Bundesstaaten verschickte und am Freitag veröffentlichte. Die Wahlbehörden müssten berücksichtigen, wie die Post arbeite, und Zeitplan-Empfehlungen aufstellen, sagte eine Post-Sprecherin.

Der Briefwahl kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, da davon ausgegangen wird, dass mehr Wähler als sonst davon Gebrauch machen wollen, um eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus bei Menschenansammlungen vor und in Wahllokalen zu vermeiden. Präsident Donald Trump hat allerdings mehrfach erklärt, er sehe durch die Briefwahl ein erhöhtes Wahlbetrugsrisiko. Belege für seine Mutmassung lieferte er nicht.

(Reuters)