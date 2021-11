US-Präsident Biden verspricht niedrigere Energiepreise

US-Präsident Biden Joe zapft die strategische Ölreserve der USA an und verspricht den Menschen günstigeres Benzin. "Heute starten wir eine grosse Anstrengung, um den Ölpreis zu senken - eine Anstrengung, die sich über den ganzen Globus erstrecken und schliesslich Ihre Tankstelle an der Ecke erreichen wird", sagte Biden am Dienstag in Washington. Das Weisse Haus hatte bereits am Morgen mitgeteilt, dass Biden die Freigabe von 50 Millionen Barrel Öl angeordnet habe.