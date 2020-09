US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden haben sich in ihrer ersten TV-Debatte mit persönlichen Angriffen überzogen und chaotische Wortgefechte geliefert. Hier Reaktionen von ExperteN.

SHANE OLIVER, CHEF-INVESTMENTSTRATEGE BEI AMP CAPITAL, SYDNEY

"Ich habe an der Politik-Front nicht viel gesehen, was die Dinge, die schon bekannt sind, fundamental ändert. Der Aktienmarkt hat es normalerweise lieber, dass der Amtsinhaber gewinnt. Die US-Futures stiegen anfangs - vielleicht, weil Trump ein paar Schläge ablieferte -, aber es war nicht genug, und ich fand, Biden hat sich ziemlich gut geschlagen. Und so ist es keine Überraschung, dass die US-Aktienmarkt-Futures jetzt unten sind, da sich Investoren wieder Sorgen machen um einen umstrittenen Wahlausgang, eine Verzögerung des Ergebnisses und darüber, ob Trump friedlich gehen wird, wenn er verliert."

JAMES ROSENBERG, FINANZBERATER, EL & C BAILLIEU, SYDNEY

"Regionale Investoren bleiben vor den Wahlen vorsichtig und erwarten mehr Volatilität, während die Rhetorik hochkocht. Viele glauben, dass dies kein gutes Ergebnis für die USA ist."

QUINCY CROSBY, CHEF-MARKTSTRATEGE BEI PRUDENTIAL FINANCIAL, NEWARK

"Wenn der Versuch war, die Meinung von jemanden zu ändern, der unentschlossen ist, glaube ich nicht, dass diese Debatte, wie sie genannt wird, das hinbekommen hat. Sie war außer Kontrolle."

MASAHIKO LOO, PORTFOLIOMANAGER BEI ALLIANCEBERNSTEIN, TOKIO

"Die Märkte hatten keine grossen Hoffnungen. Am meisten lässt sich mitnehmen, dass Biden sich nicht als 'Sleepy Joe' entpuppte und Bedenken zerstreute, dass er mit Debatten nicht fertigwerden könnte und das seine Gewinnchance verringern würde. (...) Es wird immer wahrscheinlicher, dass wir in der Wahlnacht keinen eindeutigen Gewinner haben werden und es ein paar Wochen eine umstrittene Phase geben könnte. Einige zukunftsorientierte Märkte wie VIX preisen dies ein, andere Märkte wie Aktien scheinen dies jedoch noch nicht vollständig berücksichtigt zu haben. Daher erwarte ich einen risikobehafteten Handel aufgrund von Sorgen über einen langen umstrittenen Zeitraum."

AYAKO SERA, MARKTSTRATEGIN BEI DER SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, TOKIO

"Im Moment sieht es nach Gleichstand zwischen Trump und Biden aus, daher ist es für die Märkte schwierig, sich zu bewegen. Worüber sich die Leute am meisten Sorgen machen, ist die Fairness der Wahlen und wie sie durchgeführt werden. Es besteht immer noch große Unsicherheit, so dass es schwierig ist, einen klaren Trend für den Dollar/Yen zu erkennen."

