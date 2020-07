US-Präsidentschaftswahl rückt auf die Bildschirme - Investmenthilfen der UBS

Im Hochsommer an November denken? In einem US-Wahljahr sollte jeder Investor in diesen sauren Apfel beissen und sich bei Zeiten eine Strategie für die Präsidentschaftswahlen zurechtlegen. Denn die starke Diskrepanz der beiden Bewerbern um das Weisse Haus dürfte für Volatilität und starke Ausschläge an den Märkten sorgen. Die UBS gibt nun in einem aktuellen Report einige Hilfestellungen.