Dies teilt Credit Suisse mit. Zusammen mit einer bereits bekannten Wertberichtigung in Zusammenhang mit einem Hedge Fonds dürfte diese Belastung im vierten Quartal 2020 zu einem Verlust führen. Im Dezember 2020 habe sich das Geschäft im Rahmen der Mitte des Monats gemachten Angaben bewegt.

Der Fall zwischen der Credit Suisse und dem US-Unternehmen MBIA in New York datiert aus dem Jahr 2009. Es geht in dem Streit um Garantien bezüglich eines Hypothekendarlehens, einem so genannten Residential Mortgage Backed Security (RMBS). Es könnte nun zu einem Urteil von bis zu 680 Millionen Dollar kommen.

Inklusive einer früher kommunizierten Wertberichtigung auf einer Minderheitsbeteiligung an York Capital von 450 Millionen Dollar rechne die Grossbank daher mit einem Verlust im vierten Quartal 2020, hiess es weiter.

(AWP/Reuters)