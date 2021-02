US-Regierung: Aufarbeitung von Hackerangriff steht noch am Anfang

Die US-Regierung steht nach eigenen Angaben noch am Anfang bei der Aufarbeitung des gross angelegten Hackerangriffs auf amerikanische Regierungseinrichtungen und Firmen, hinter dem US-Sicherheitsbehörden Russland vermuten. "Wir sind im Anfangsstadium, das ganze Ausmass zu verstehen", sagte Anne Neuberger vom Nationalen Sicherheitsrat am Mittwoch im Weissen Haus in Washington. Sie rechne damit, dass es noch "einige Monate" dauern werde, bis die Untersuchung abgeschlossen sei.