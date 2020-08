Die US-Regierung stellt die Weichen für die Förderung von Öl und Erdgas in einem arktischen Naturschutzgebiet in Alaska. Das Innenministerium stellte am Montag einen Fahrplan dafür vor. Er rechne damit, dass erste Bohrrechte zum Jahresende versteigert werden könnten, sagte Innenminister David Bernhardt dem "Wall Street Journal". Die Ausbeutung wurde zusammen mit der Steuerreform 2017 von dem damals von Republikanern beherrschten Kongress beschlossen. Das Innenministerium wurde beauftragt, die Rahmenbedingungen dafür festzulegen.