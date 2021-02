US-Regierung will kleine Betriebe in Corona-Krise mehr unterstützen

Die US-Regierung will gezielt besonders kleinen Betrieben unter die Arme greifen, die durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Not geraten sind. "Kleine Betriebe sind der Motor für unseren wirtschaftlichen Fortschritt", sagte US-Präsident Joe Biden am Montag in Washington. Um die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen, müssten die kleinen Betriebe zurückgebracht werden. Seit dem Start der Pandemie hätten 400 000 kleine Betriebe in den USA schliessen müssen. Die Existenz von Millionen weiteren hänge am seidenen Faden.