US-Regierung will nach Raketentests Druck auf Nordkorea erhöhen

Angesichts der jüngsten Raketentests von Nordkorea will die US-Regierung den Druck auf die Führung in Pjöngjang erhöhen. Ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Regierung sagte am Donnerstag (Ortszeit) in einer Telefon-Schalte mit Journalisten, die zwei Tests ballistischer Raketen Ende Februar und Anfang März seien eine "ernste Eskalation" durch Nordkorea. "Diese Starts sind ein dreister Verstoss gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates." Als Reaktion darauf werde das US-Finanzministerium an diesem Freitag neue Strafmassnahmen gegen Nordkorea verkünden. Ausserdem habe das US-Kommando für den indopazifischen Raum verstärkte geheimdienstliche Aufklärungsaktivitäten im Gelben Meer angeordnet - sowie eine erhöhte Bereitschaft der ballistischen Raketenabwehrkräfte in der Region. "In den kommenden Tagen wird es eine Reihe weiterer Massnahmen geben", kündigte der US-Regierungsvertreter an, ohne konkreter zu werden.