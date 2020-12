US-Senat: McConnell dringt auf Festhalten an Verteidigungshaushalt

Der führende Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat die Parlamentskammer dazu aufgerufen, trotz des Vetos von US-Präsident Donald Trump an dem Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt festzuhalten. "Diese wichtige Gesetzgebung wird bald verabschiedet werden", sagte McConnell am Dienstag. "Ich möchte meine Kollegen dazu anhalten, diese Gesetzgebung ein weiteres Mal zu unterstützen." Ablehnung sei keine Option. McConnell wollte den Senat am Mittwoch über Trumps Veto abstimmen lassen. Wegen des Widerstands von Senator Bernie Sanders dürfte sich das Votum aller Voraussicht nach bis Ende der Woche verzögern.