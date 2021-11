Die Credit Suisse hilft angeblich nach wie vor Kunden dabei, Konten vor der US-Steuerbehörde zu verstecken. Dies haben jedenfalls ehemalige Mitarbeiter der Bank gegenüber US-Ermittlern ausgesagt. Die Ex-Banker "haben glaubwürdige Informationen vorgelegt, wonach die Credit Suisse auch nach 2014 weiteren Amerikanern dabei geholfen hat, Vermögenswerte vor den USA zu verbergen", heisst es in einem am 18. November eingereichten Dokument in einem Zivilprozess. "In einigen Fällen dauert die Verheimlichung bis heute an."

Die Banker gaben an, dass die Credit Suisse Konten für südamerikanische Kunden mit doppelter Staatsbürgerschaft eröffnet habe, ohne dass aus den Unterlagen hervorgegangen sei, dass sie auch US-Bürger waren, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auf einigen der Konten befanden sich Dutzende von Millionen Dollar, so die Personen. US-Bürger müssen Steuern auf Einkommen zahlen, egal wo auf der Welt das Geld verdient wurde und ihre Offshore-Konten dem Finanzamt offenlegen, auch wenn sie eine weitere Staatsbürgerschaft haben.

Die nicht namentlich genannten Banker waren von US-Steueranwälten, IRS-Strafverfolgern und Ermittlern des US-Senats über den Sommer hinweg befragt worden, so die Personen. Die Credit Suisse leidet immer noch unter dem Nachhall eines Schuldbekenntnisses aus dem Jahr 2014, als sie zugegeben hatte, Tausenden von Amerikanern bei der Hinterziehung von Steuern geholfen zu haben.

Vollumfängliche Kooperation

"Nach unserem Vergleich im Jahr 2014 hat die Credit Suisse vollumfänglich mit den US-Behörden kooperiert und tut dies auch weiterhin", sagte die Bank in einer Stellungnahme. Das US-Justizministerium lehnte einen Kommentar ab. Ein Sprecher des IRS reagierte nicht auf Anfragen.

Die am 4. November eingereichte Zivilklage eines Whistleblowers moniert, dass das Justizministerium eine zusätzliche Geldstrafe hätte verhängen sollen, weil die Credit Suisse 2014 Konten des US-Bürgers Dan Horsky mit mehr als 200 Millionen Dollar nicht offengelegt hatte. Horsky hatte sich schuldig bekannt und sass sieben Monate im Gefängnis. Staatsanwälte und Ermittler des Senats untersuchen nun, wer bei der Bank von Horskys Konten wusste.

(Bloomberg/cash)