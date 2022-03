US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird angesichts des Kriegs in der Ukraine nach Polen und Rumänien reisen. "Ihr Besuch wird die Stärke und Einheit des Nato-Bündnisses und die Unterstützung der USA für die Nato-Verbündeten an der Ostflanke angesichts der russischen Aggression demonstrieren", teilte das Weisse Haus am Freitag (Ortszeit) mit.