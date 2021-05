US-Wetteramt rechnet dieses Jahr erneut mit starker Hurrikan-Saison

Ein Wetteramt in den USA rechnet in diesem Jahr erneut mit einer überdurchschnittlichen Hurrikan-Saison über dem Atlantik. Von Juni bis Ende November sei mit sechs bis zehn Hurrikanen zu rechnen, davon könnten bis zu fünf sehr starke Wirbelstürme werden, erklärte die Klimabehörde NOAA am Donnerstag (Ortszeit). Im Durchschnitt gibt es pro Jahr über dem Atlantik sieben Hurrikane, drei davon entwickeln sich zu Stürmen grosser Stärke.