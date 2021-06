USA drohen im Konflikt um Digitalsteuern mit weiteren Strafzöllen

Die US-Regierung erhöht im Streit um Digitalsteuern für amerikanische Tech-Konzerne wie Alphabet , Amazon oder Facebook den Druck auf Grossbritannien und fünf andere Länder. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai kündigte am Mittwoch in Washington Vergeltungszölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren im Wert von insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar an. Sie sollen jedoch zunächst für sechs Monate ausgesetzt werden, um in dieser Zeit eine internationale Verhandlungslösung zu finden. Die USA drohen demnach Grossbritannien und Indien sowie Österreich, Italien, Spanien und der Türkei mit höheren Einfuhrschranken auf bestimmte ihrer Exportgüter.