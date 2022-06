USA fliegen wegen anhaltender Engpässe weitere Babynahrung ein

Wegen anhaltender Engpässe in den USA lässt die US-Regierung weitere Säuglingsmilchnahrung aus dem Ausland einfliegen. US-Präsident Biden kündigte am Mittwoch Flüge aus London und aus Melbourne an, mit der Babynahrung der Firmen Kendamil (Grossbritannien) und Bubs (Australien) an verschiedene Orte in den USA gebracht werden sollen.