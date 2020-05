USA sichern Schutz von Politikern vor Coronavirus bei G7-Gipfel zu

Das Weisse Haus hat Schutzmassnahmen für Staats- und Regierungschefs gegen das Coronavirus zugesichert, sollte der G7-Gipfel im kommenden Monat doch in Washington zusammenkommen. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, sagte am Dienstag, dafür aus dem Ausland anreisende Politiker würden genauso geschützt "wie die Menschen im Weissen Haus". In der US-Regierungszentrale hat es in der Pandemie mindestens zwei bestätigte Infektionen gegeben.