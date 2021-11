USA stellen nationalen Aktionsplan zur Methan-Reduzierung vor

Die US-Regierung hat am Rande der Weltklimakonferenz in Glasgow einen nationalen Aktionsplan zur Reduzierung des Ausstosses von klimaschädlichem Methan vorgestellt. Die Umweltschutzbehörde EPA schlage in diesem Rahmen ausgeweitete Vorschriften für neue Öl- und Gasbohrlöcher vor, teilte das Weisse Haus am Dienstag mit. Die Bundesstaaten würden erstmals aufgefordert, Pläne zur Reduzierung des Methan-Ausstosses zu entwickeln. Das Innenministerium werde ein "aggressives Programm" starten, um Hunderttausende verlassene Öl- und Gasbohrlöcher zu versiegeln. Vorschriften für Betreiber von Pipelines würden verschärft, um gegen Methan-Lecks vorzugehen. Bei Mülldeponien solle der Ausstoss des klimaschädlichen Gases stark begrenzt werden.