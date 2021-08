USA und Verbündete bringen Tausende Menschen aus Kabul in Sicherheit

Die Bundeswehr hat bei ihrem grössten Evakuierungseinsatz bislang mehr als 1600 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht. Wie die Bundeswehr am Freitag weiter mitteilte, handelt es sich dabei um Bundesbürger, afghanische Ortskräfte sowie Menschen aus insgesamt 36 weiteren Ländern. Den mit Abstand grössten Teil an Schutzsuchenden flog die US-Armee aus. Nach Angaben des Pentagons waren das seit Samstag 7000 Menschen.