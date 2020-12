USA und zahlreiche europäische Länder wieder auf Schweizer Quarantäne-Liste

(Meldung in den letzten vier Abschnitten ergänzt und umgeschrieben.) - Die Schweiz hat ihre Quarantäneliste wieder erweitert. Ab Mitte Dezember müssen Personen aus 15 Ländern - darunter die USA, Portugal oder Serbien - in Isolation, wenn sie in die Schweiz einreisen, wie das BAG am Freitag mitteilte.