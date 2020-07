USA verurteilen Verschiebung der Wahl in Hongkong

Die US-Regierung hat die Verschiebung der für September geplanten Parlamentswahl in Hongkong verurteilt. Die Disqualifizierung von Oppositionskandidaten und die Verschiebung der Wahl um ein Jahr seien ein weiterer Schritt zur Untergrabung der Demokratie in Hongkong, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Kayleigh McEnany, am Freitag. Damit sei Chinas "Liste gebrochener Versprechen" erneut länger geworden, sagte sie. Die kommunistische Führung in China halte sich nicht an die Zusage, den Menschen in der Metropole "Autonomie und Freiheit" zu gewähren.