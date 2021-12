USA wollen Demokratien mit Hunderten Millionen Dollar stärken

Die USA wollen mehr mehrere Hundert Millionen US-Dollar in die Stärkung von Demokratien investieren. Mit dem Geld solle zum Beispiel die Pressefreiheit weltweit unterstützt oder Korruption bekämpft werden, kündigte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag zum Auftakt seines "Gipfels für Demokratie" in Washington an. Nach Angaben des Weissen Hauses wollen die USA im kommenden Jahr bis zu 424 Millionen US-Dollar (rund 375 Millionen Euro) für diese "Initiative der demokratischen Erneuerung" bereitstellen.