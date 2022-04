USA wollen noch diese Woche neue Sanktionen gegen Russland ankündigen

Nach den Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha will die US-Regierung noch in dieser Woche neue Sanktionen gegen Russland ankündigen. Die Abstimmung dazu mit Verbündeten und Partnerstaaten laufe derzeit, sagte US-Präsident Joe Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, am Montag im Weissen Haus. Er wollte keine Einzelheiten zu den geplanten oder erwogenen neuen Strafmassnahmen nennen.