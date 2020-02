Venezuela: USA verhängen Sanktionen gegen Rosneft-Tochterfirma

Im Machtkampf in Venezuela haben die USA Sanktionen gegen eine Tochtergesellschaft des russischen Ölkonzerns Rosneft verhängt. Die Gesellschaft Rosneft Trading habe dem Regime von Venezuelas sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro geholfen, US-Sanktionen zu umgehen, sagte ein ranghoher Regierungsmitarbeiter am Dienstag in Washington.