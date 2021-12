Vereinte Nationen verabschieden Milliardenbudget für 2022

Die Vereinten Nationen in New York haben am Freitag ihrem Haushaltsentwurf von rund 3,1 Milliarden Dollar für 2022 zugestimmt. Der UN-Haushalt umfasst unter anderem politische, juristische und regionale Zusammenarbeit für bessere Menschenrechte vor Ort. Die Blauhelm-Friedensmissionen werden aber durch einen separaten Haushalt von rund sechs Milliarden Dollar jährlich finanziert. Verhandlungen darüber beginnen im Mai 2022.