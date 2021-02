Vereinzelt Rötungen und Schwellungen eine Woche nach Corona-Impfung

Die Lokalreaktionen sind als "Covid-Arm" bekannt und werden auch in anderen Ländern beobachtet, wie Swissmedic am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein vorübergehendes Phänomen wegen des Aufbaus des körpereigenen Immunsystems. Gesundheitsschädlich ist es nicht und verschwindet von selbst nach einigen Tagen,

In einigen Fällen sind die gut abgegrenzten Rötungen oder Schwellungen mit Schmerzen oder Juckreiz verbunden. Auch das verschwindet. In schlimmeren Fällen kann eine Behandlung mit Analgetika oder Antihistaminika angezeigt sein. Einigen Meldungen an Swissmedic zufolge wurden Personen mit der verzögerten Reaktion unter der vermutlich falschen Annahme einer bakteriellen Hautinfektion mit einem Antibiotikum behandelt.

Wie die Arzneimittelbehörde weiter mitteilte, entstanden Zweifel, ob Personen mit den Lokalreaktionen die zweite Impfdosis erhalten sollten. Die zweite Dosis sei für den wirksamen Schutz wichtig, ruft Swissmedic in Erinnerung. Es gebe keinen Grund darauf zu verzichten. Gegebenenfalls könnte die zweite Dosis in den anderen Arm gespritzt werden.

In der Zulassungsstudie des Covid-19-Impfstoffs von Moderna werden solche Reaktionen bei 0,8 Prozent der Geimpften nach der ersten Dosis und bei 0,2 Prozent nach der zweiten beschrieben. Sie gelten damit als "gelegentlich auftretend".

(AWP)