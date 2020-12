Verhandlungen über Brexit-Handelspakt: Beide Seiten erhöhen Druck

(Im ersten Absatz wurde ergänzt, dass Barnier entgegen den Erwartungen am Freitag in London blieb. Ein Treffen der Ständigen Gesandten in Brüssel wurde abgesagt. Irlands Premier geht davon aus, dass auch am Wochenende verhandelt wird.) - In der Schlussphase der Gespräche über einen Brexit-Handelspakt haben Grossbritannien und die EU den Druck noch einmal erhöht. Die Verhandlungen schienen am Freitag noch einmal intensiviert worden zu sein. EU-Chefunterhändler Michel Barnier blieb entgegen den Erwartungen britischer Medien den Tag über in London. Ein Treffen der Ständigen Gesandten in Brüssel zum Brexit wurde wegen der andauernden Verhandlungen abgesagt. Irlands Premierminister Micheál Martin sagte, er gehe davon aus, dass die Verhandlungen auch am Wochenende fortgesetzt werden. Sollte trotz der intensiven Bemühungen nicht rechtzeitig eine Einigung gelingen, drohen vom Jahreswechsel an Zölle und hohe Handelshürden zwischen Grossbritannien und dem Kontinent.