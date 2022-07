Verhandlungen über Uniper-Rettungspaket auf der Zielgeraden

Eine Einigung über ein Rettungspaket des Bundes für den angeschlagenen Energiekonzern Uniper scheint kurz bevorzustehen. Die Verhandlungen befinden sich auf der Zielgeraden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Freitagmittag zu "aktuellen Fragen der Energiepolitik" äussern, wie die Bundesregierung bekannt gab. Dabei dürfte es um das Rettungspaket des Bundes für Uniper gehen.