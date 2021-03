Die Nationalbank begründete die Entwicklung unter anderem mit dem erhöhten Bedarf in der öffentlichen Verwaltung und dem Anstieg an Geldern im Staatsvermögen. Die Verschuldung stieg seit März 2020, als die Corona-Pandemie Italien mit voller Härte traf, sprunghaft an. Lediglich von November zu Dezember 2020 sank sie leicht. Zum Januar zeigte die Kurve jedoch wieder steil nach oben./jon/DP/eas

(AWP)