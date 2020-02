Versicherungen mit internetbasiertem Geschäftsmodell gründen Branchenverband

Im Weiteren will der Verband Digitalversicherungen Schweiz (VDVS) sich auch in der Kommunikation von Markt- und Produktetrends engagieren und Beziehungen zu anderen Verbänden und Organisationen im In- und Ausland pflegen.

Gründungsmitglieder des Verbands sind zehn Versicherungsgesellschaften, darunter mit Smile.Direct und Elvia die Online-Versicherungen von Helvetia und Allianz. Der VDVS stehe aber auch weiteren interessierten Mitgliedern offen, heisst es im Communiqué. Präsidiert wird der Verband von Smile.Direct-CEO Pierangelo Campopiano, Vizepräsidenten sind Dextra-Chef Patrick Eugster und Bernard El Hage, CEO von Toni Digital.

jr/tp

(AWP)