Eine Verlängerung liege zwar grundsätzlich im Interesse der Schweiz. Es gebe aber keine Dringlichkeit, sagte ein Sprecher des Staatssekretariats für Migration der "NZZ am Sonntag".

Damit läuft das Abkommen am kommenden Montag ab. Es hatte Beamten des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit erlaubt, ohne offiziellen Status in die Schweiz zu reisen, sich hier während zweier Wochen aufzuhalten und die Identität von Personen zu ermitteln, die sich illegal in der Schweiz aufhalten und mutmasslich chinesischer Nationalität sind.

Das Abkommen löste harsche Kritik am Bundesrat aus, der für aussenpolitische Verträge zuständig ist.

(AWP)