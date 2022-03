Die US-Regierung hat mit Spott auf die von Russland verhängten Einreiseverbote gegen US-Präsident Joe Biden und andere US-Regierungsmitglieder reagiert. "Als erstes möchte ich anmerken, dass Präsident Biden ein Junior ist, so dass sie vielleicht seinen Vater sanktioniert haben. Möge er in Frieden ruhen", sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, am Dienstag in Washington. Joe Bidens voller Name ist Joseph Robinette Biden, Jr. - sein Vater war Joseph Robinette Biden Sr. Psaki fügte hinzu: "Ich würde sagen, dass es niemanden von Ihnen überraschen wird, dass keiner von uns Touristenreisen nach Russland plant und keiner von uns Bankkonten hat, auf die wir nicht zugreifen können."