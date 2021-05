Vier Tote bei Protesten in Kolumbien - Präsident setzt auf Härte

Nach rund einem Monat mit Protesten in Kolumbien hat der kolumbianische Präsident Iván Duque den Einsatzbefehl für die Sicherheitskräfte erneut verschärft. "Von diesem Abend an beginnt der maximale Einsatz des Militärs bei der Unterstützung der Polizei in der Stadt Cali und dem Valle del Cauca", sagte Duque, der in die südwestlich von Bogotá gelegene Stadt gereist war, in einem Video auf Twitter am Freitagabend (Ortszeit).