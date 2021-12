Vierte Hongkonger Universität will Demokratie-Denkmal entfernen

Eine weitere Universität in Hongkong will nach einem Bericht eine Statue in Erinnerung an die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China von ihrem Campus verbannen. Wie die Zeitung "South China Morning Post" am Sonntag berichtete, suche die Studentenvereinigung der City University nach einem alternativen Standort für die "Gottheit der Demokratie", nachdem sie von der Universitätsverwaltung zur Entfernung der Statue aufgefordert worden sei.