Vierter Affenpocken-Fall in der Schweiz

(Ergänzt: BAG macht keine Angaben zu Kanton oder Person im vierten Affenpocken-Fall (1. Abschnitt nach dem Lead); auch Lead leicht abgeändert.) - Seit Freitag sind vier Affenpocken-Fälle in der Schweiz bekannt. Nach dem Auftauchen von drei Fällen in der Schweiz hat die Aids-Hilfe eine Präventionskampagne gestartet. Dabei soll auch eine Stigmatisierung von Homosexuellen verhindert werden, wie die Aids-Hilfe am Freitag mitteilte.