Viertes Coronavirus-Todesopfer - Tessin ruft Notstand aus

(Zusammenfassung) - Das sich immer schneller ausbreitende Coronavirus hat in der Schweiz ein viertes Todesopfer gefordert. Ein 54 Jahre alter Mann starb am Mittwoch im Spital Bruderholz in Baselland. Während die Zahl der Infizierten auf 645 Fälle anstieg, rief die Tessiner Regierung noch am selben Tag den Notstand aus und schloss alle nicht-obligatorischen Schulen.