Zuletzt waren auch in Südamerika die Infektionszahlen deutlich angestiegen. In Paraguay gibt es bislang 22 bestätigte Fälle und ein Todesopfer. Im Nachbarland Brasilien haben sich hingegen bereits mehr als 1500 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, in Argentinien rund 300. Paraguays Nachbarländern haben ihre Grenzen schon vor Tagen geschlossen./dde/DP/jha

(AWP)