Was sind die Argumente der Vollgeld-Befürworter?

Durch Vollgeld wird das Finanzsystem gemäss den Befürwortern stabiler. Von der SNB geschöpfte Gelder werden den Finanzmarkt umgehen und können so direkt in der Realwirtschaft eingesetzt werden. Gleichzeitig verlieren Geschäftsbanken an Macht und staatliche Bank-Rettungen sind nicht mehr notwendig. Auch das Risiko von "Bank Runs" wird minimiert: Da Gelder durch die SNB abgesichert sind, besteht für Bankkunden im Insolvenzfall kein Verlustrisiko mehr. Darüber hinaus wird die Geldpolitik der Notenbank durch Vollgeld einfacher. Die SNB hat die volle Kontrolle über die Geldmenge und muss sich nicht mehr darum sorgen, wie viel Buchgeld die Geschäftsbanken kreieren.

Was sagen die Gegner?

Gegner sehen den System-Umbau als Hochrisikosprung mit ungewissem Ausgang - der ausserdem ohne Not geschieht, da das jetzige System gut funktioniert. Die Umstellung kann den Franken massiv schwächen und zum Ausverkauf am Aktienmarkt führen. Problematisch ist auch die Kreditvergabe: Geschäftsbanken sind marktnah und können im bisherigen System die Kreditmenge flexibel gestalten. Die Nationalbank hingegen müsste im Vollgeld-System die Nachfrage selber messen. Dadurch kann sie das Kreditangebot erst mit einer gewissen Verzögerung anpassen, was der Wirtschaft schadet. Da Geld an Bund, Kantone oder die Bevölkerung gegeben wird, besteht ausserdem die Gefahr einer Politisierung der Geldausgabe.

Wer ist für Vollgeld?

Lanciert wurde die Initiative vom überparteilichen Verein Monetäre Modernisierung (MoMo). Es gibt vereinzelt Zustimmung von Wissenschaftlern, Politikern, Finanzleuten und Prominenten. Befürworter sind etwa der Anfang Jahr verstorbene HSG-Wirtschaftsprofessor Hans Christoph Binswanger, der ehemalige UBS-Direktor Hans Zuberbühler, Ex-Banker und Whistleblower Rudolf Elmer, SP-Politikerin Jacquelin Badran oder Komiker Peach Weber.

Wer ist dagegen?

Der Bundesrat und das Parlament haben die Nein-Parole beschlossen. Ausserdem sind sämtliche Regierungsparteien gegen die Initiative - mit Ausnahme der Grünen, die keine Stimmempfehlung abgeben. Auch die Economiesuisse, der Schweizerische Gewerkschaftsbund, die Schweizerische Bankiervereinigung und Swissmem sprechen sich gegen Vollgeld aus. Hinzu kommt die direkt betroffene SNB, die sich ebenfalls gegen die Initiative stark macht.

Wie gut stehen die Chancen für die Initiative?

Gemäss SRG-Trendumfrage von Anfang Mai lehnen 49 Prozent Vollgeld ab. 35 Prozent der Befragten waren dafür, 16 Prozent noch unentschlossen. Sympathien für die Initiative gab es vor allem von SP- und SVP-Wählern.