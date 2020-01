Von der Leyen: Irland besonders stark vom Brexit betroffen

Kein anderes Land ist nach Ansicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen so stark vom Brexit betroffen wie Irland. "Das Vereinigte Königreich wird in zwei Wochen die Europäische Union verlassen ... Irland und (das britische) Nordirland hatten Top-Priorität auf unserer Liste bei den Verhandlungen", sagte von der Leyen am Mittwochabend bei einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar in Dublin.