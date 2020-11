Von der Leyen meldet Bewegung in Verhandlung über Brexit-Handelspakt

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht wichtige Fortschritte in den Verhandlungen mit Grossbritannien über einen Handelspakt für die Zeit nach dem Brexit. "Nach schwierigen Wochen mit sehr, sehr langsamen Fortschritten sehen wir jetzt mehr Fortschritt, mehr Bewegung bei wichtigen Punkten, das ist gut", sagte von der Leyen am Freitag in Brüssel. Doch fügte sie hinzu: "Es bleiben noch etliche Meter bis zur Ziellinie." Es herrsche grosser Zeitdruck. Das "natürliche Fristende" sei das Ende des Jahres.