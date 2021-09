Von der Leyen: Wirtschaftssystem für Mikrochips in Europa aufbauen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will ein europäisches Wirtschaftssystem für Mikrochips aufbauen. Damit sollten der Halbleitermangel angegangen und die Unabhängigkeit Europas gestärkt werden. "Ja, ich weiss, dass dies eine gewaltige Aufgabe ist, keine Frage", sagte sie am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der EU in Strassburg. Derzeit ist Europa etwa auf Importe aus Asien angewiesen. Hierzu solle auch ein Gesetz vorgestellt werden. Konkrete Details zum Gesetzesvorschlag nannte die Kommissionschefin nicht.