Steueränderungen zur Drosselung der Nachfrage, Preise jenseits der Erschwinglichkeit sowie strengere Kreditvergabestandards haben den Markt untergraben. Dies könnte weiter reichende Auswirkungen haben, da die Reichen der Welt Häuser auf mehreren Kontinenten gekauft haben. Dies bedeutet, dass ein Abschwung in einem Land eine grössere Bedrohung für die Märkte anderswo darstellen könnte, sagt der Internationale Währungsfonds.

Londons sinkende Verkäufe

Die Preise in der britischen Hauptstadt beginnen zu sinken, da Befürchtungen wegen der Brexit-Auswirkungen, eine sich abschwächende Wirtschaft und hohe Preise die Nachfrage dämpfen. Das Verkaufsvolumen ist rückläufig, und es werden mehr Immobilien zum Verkauf angeboten. Die Stimmung ändert sich.

Die Immobilienpreise in den besten Vierteln in Zentral-London sind seit dem Höchststand im Jahr 2014 um fast 18 Prozent gefallen, wobei einige Häuser laut Untersuchungen von Savills bis zu einem Drittel ihres Wertes verloren haben. Zur gleichen Zeit begannen die Entwickler mit der Arbeit an einer Rekordzahl von hochpreisigen Wohnungen, die in einer Stadt mit chronischem Mangel an erschwinglichem Wohnraum ein Überangebot an millionenschweren Penthäusern verursachten.

Käufer in Peking bleiben aus

China ist gegen die überhitzten Immobilienpreise drastisch vorgegangen, was zu einem Einfrieren der Verkäufe und einem Abwärtstrend der Preise führte. Mehr als 30 Beschränkungen, von Schwellenwerten für Käufe bis hin zu Hypothekenbeschränkungen, haben dazu beigetragen, dass der Absatz in diesem Jahr auf ein historisches Tief gesunken ist.

Neue Häuser werden jetzt von einigen Entwicklern, die mit hohen Finanzierungsbeschränkungen konfrontiert sind, zu einem niedrigeren Preis als bestehende Häuser angeboten. Es gibt weiteren Gegenwind - die Stadt will das Mietangebot, erschwinglichen Wohnraum und das Volumen staatlich subventionierter Immobilien erhöhen, was einige potenzielle Käufer veranlassen könnte, Käufe zu verschieben.

Sydney: Keine Angst mehr, etwas zu verpassen

Die Hauspreise in Australiens grösster Stadt sinken aufgrund einer Kombination aus Kreditbeschränkungen, einer angespannten Erschwinglichkeit und dem Ende der "Angst, etwas zu verpassen". Alarmiert, dass die Kreditvergabestandards im Kampf um Marktanteile ausgehöhlt werden, sind die Aufsichtsbehörden verstärkt gegen riskantere Kredite - wie zinslose Hypotheken - vorgegangen und haben die Banken dazu gebracht, die zuvor laxe Kosten- und Einnahmenkontrolle zu verschärfen.

Damit wird es schwieriger, Kredite zu erhalten, vor allem für Investoren, die den Markt angetrieben haben. Mit Preisen, die laut Demographia bereits die zweitteuersten der Welt im Vergleich zu den Einkommen sind, belasten auch Erschwinglichkeitsbeschränkungen.

Manhattans wählerische Käufer

Die Hausverkäufe im teuersten Bezirk von New York sind seit drei Quartalen rückläufig, was den Käufern erlaubt, wählerisch zu sein, da die Bestände steigen und die Befürchtungen wachsen, dass die Preise zu stark und zu schnell gestiegen sind. Zum Ende des zweiten Quartals waren fast 7000 Wohnungen auf dem Markt, 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Verkäufe sanken um 17 Prozent auf knapp über 2600.

Die Entwickler bringen immer noch neu gebaute Luxuseinheiten auf den Markt: In diesem Jahr werden voraussichtlich 4600 neue Wohnungen im Bezirk auf den Markt kommen. Das Ergebnis sind sinkende Preise: Der durchschnittliche Wert eines Hauses, das in den drei Monaten bis Juni verkauft wurde, fiel um 7,5 Prozent auf 1,1 Millionen Dollar.

Warnsignale in Toronto

Toronto zeigt, dass Hauspreise nach einem Absturz rasch wieder steigen können, aber es könnte Probleme in Form von eskalierenden Handelsspannungen mit den USA und der Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen geben. Die Hauspreise haben nun einen grossen Teil des Rückgangs von ihrem Höchststand im April letzten Jahres wieder aufgeholt. Die Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot trotz der Bemühungen der Regierung, spekulative Käufe zu stoppen.

