Die wichtigsten Geschäfte in der laufenden Wintersession sind zweifellos die Gesetzesrevisionen der 1. und der 2. Säule, der AHV und der beruflichen Vorsorge (BVG).

Obschon die beiden Säulen ganz anders aufgebaut sind, sind sie eben doch zumindest teilweise miteinander verbunden. Daher wäre es wünschenswert, beide Gesetze miteinander an die veränderten Umstände anzupassen. Genau diese Ambition hegte Sozialminister Alain Berset. Leider ist sein Vorhaben im September 2017 an der Urne gescheitert.